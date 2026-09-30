Erste Schätzungen: BayCurrent Consulting,Inc zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BayCurrent Consulting,Inc äußert sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 67,23 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 54,12 JPY je Aktie erzielt worden waren.

BayCurrent Consulting,Inc soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,03 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 322,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 249,16 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 193,40 Milliarden JPY, gegenüber 148,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at