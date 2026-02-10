Erste Schätzungen: Bayer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bayer wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bayer in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 13,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 53,19 Milliarden USD, gegenüber 50,41 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at