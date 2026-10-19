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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bilanz steht an 19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bayer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Bayer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Bayer.

Bayer wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,387 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Verlust pro Aktie von -0,980 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bayer nach den Prognosen von 8 Analysten 9,87 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,66 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 EUR im Vergleich zu -3,680 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 45,80 Milliarden EUR, gegenüber 45,58 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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