Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analysten vor Bilanz
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bayer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bayer wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,368 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,340 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,73 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bayer für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,14 Milliarden EUR aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,73 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,600 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 45,62 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,61 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
