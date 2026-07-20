Erste Schätzungen: Bayer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bayer äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,220 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,31 Milliarden USD gegenüber 12,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 52,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 51,43 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at