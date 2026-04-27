Erste Schätzungen: Bayer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bayer stellt voraussichtlich am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,676 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent auf 15,77 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,040 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 51,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at