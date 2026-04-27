Erste Schätzungen: Bayer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bayer präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,31 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,47 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,680 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,38 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 45,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at