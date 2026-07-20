Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Expertise vor Bilanz
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bayer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bayer öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,769 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,73 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,74 Milliarden EUR umgesetzt.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,38 EUR, gegenüber -3,680 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 45,68 Milliarden EUR im Vergleich zu 45,58 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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