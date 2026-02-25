Erste Schätzungen: Bayerische Motoren Werke informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bayerische Motoren Werke wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen, dass Bayerische Motoren Werke für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,742 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,66 Prozent auf 43,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 161,31 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 154,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

