BAYN Europe AB Aktie
WKN DE: A2JAZV / ISIN: SE0006261046
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BAYN Europe AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BAYN Europe AB wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,125 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 316,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BAYN Europe AB 0,030 SEK je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,93 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,670 SEK je Aktie, gegenüber 0,040 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 8,50 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 8,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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