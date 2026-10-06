Erste Schätzungen: BAYN Europe AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BAYN Europe AB veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,155 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 SEK erwirtschaftet worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,16 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,565 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,41 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,10 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at