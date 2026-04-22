Baytex Energy Aktie

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WKN DE: A1H5TA / ISIN: CA07317Q1054

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baytex Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Baytex Energy veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,008 CAD. Dies würde einer Verringerung von 91,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Baytex Energy 0,090 CAD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Baytex Energy in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 317,2 Millionen CAD im Vergleich zu 791,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,289 CAD je Aktie, gegenüber -0,780 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,48 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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