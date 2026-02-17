Erste Schätzungen: Baytex Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Baytex Energy lädt voraussichtlich am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,095 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 747,4 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 810,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,183 CAD im Vergleich zu 0,290 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,17 Milliarden CAD, gegenüber 3,33 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

