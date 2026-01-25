Erste Schätzungen: BB Seguridade Participacoes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BB Seguridade Participacoes äußert sich voraussichtlich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BB Seguridade Participacoes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,212 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll BB Seguridade Participacoes nach den Prognosen von 2 Analysten 509,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 109,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 242,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,855 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 996,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at