BBB Food a Aktie
WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BBB Foods A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BBB Foods A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -2,828 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 24,84 Milliarden MXN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 961,3 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -12,531 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 102,87 Milliarden MXN aus im Gegensatz zu 4,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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