Erste Schätzungen: BBVA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BBVA wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,519 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BBVA ein EPS von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 43,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,41 Milliarden EUR gegenüber 18,27 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,76 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,53 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 79,48 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at