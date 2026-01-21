Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BBVA veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,430 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,54 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 57,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BBVA einen Umsatz von 22,52 Milliarden EUR eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 EUR, gegenüber 1,68 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 36,70 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 83,08 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at