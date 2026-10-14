BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Bilanz in Sicht
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BBVA wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,527 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,03 Prozent auf 10,74 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,09 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,76 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 42,64 Milliarden EUR, gegenüber 79,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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|09.10.26
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|RBC Capital Markets
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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