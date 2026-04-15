BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Kennzahlen im Blick 15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BBVA legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

BBVA wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,489 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BBVA 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,45 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei BBVA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,01 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 EUR im Vergleich zu 1,76 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 40,38 Milliarden EUR, gegenüber 79,48 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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