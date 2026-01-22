Erste Schätzungen: BCE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BCE äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,621 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BCE ein EPS von 0,510 CAD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,42 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei BCE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,52 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,72 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,60 Milliarden CAD, gegenüber 24,41 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

