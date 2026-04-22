Erste Schätzungen: BCE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BCE stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,576 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll BCE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,09 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,67 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,55 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,79 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 25,13 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 24,47 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at