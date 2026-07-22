Erste Schätzungen: BCE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BCE wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,639 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,630 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,18 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BCE einen Umsatz von 6,09 Milliarden CAD eingefahren.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,57 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,79 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,99 Milliarden CAD, gegenüber 24,47 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at