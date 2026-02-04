BE Semiconductor Industries Aktie

BE Semiconductor Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BE Semiconductor Industries wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,586 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,800 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 163,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BE Semiconductor Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 190,4 Millionen USD aus.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 690,9 Millionen USD, gegenüber 657,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at




BE Semiconductor Industries N.V. (NY reg.) 155,00 0,65%

