Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BE Semiconductor Industries wird voraussichtlich am 26.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,435 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BE Semiconductor Industries ein EPS von 0,855 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll BE Semiconductor Industries nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 138,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 34,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD, gegenüber 3,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 671,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 768,3 Millionen USD generiert worden waren.

