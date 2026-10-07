BE Semiconductor Industries Aktie
WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BE Semiconductor Industries wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BE Semiconductor Industries ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 98,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 307,4 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,15 Milliarden USD, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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