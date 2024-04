Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BE Semiconductor Industries NV wird sich voraussichtlich am 25.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,459 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 146,7 Millionen EUR im Vergleich zu 133,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 EUR, gegenüber 2,28 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 770,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 578,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at