Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BE Semiconductor Industries NV wird voraussichtlich am 21.07.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,04 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll BE Semiconductor Industries NV nach den Prognosen von 5 Analysten 227,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,48 EUR im Vergleich zu 3,39 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 818,2 Millionen EUR, gegenüber 749,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

