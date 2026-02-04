BE Semiconductor Industries NV Aktie
WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BE Semiconductor Industries NV gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,505 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries NV 0,750 EUR je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 163,2 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,31 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 591,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 607,5 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
