Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BE Semiconductor Industries NV lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BE Semiconductor Industries NV die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,24 EUR aus. Im letzten Jahr hatte BE Semiconductor Industries NV einen Gewinn von 0,320 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 103,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 270,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,7 Millionen EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,01 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 591,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at