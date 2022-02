Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BE Semiconductor Industries NV wird voraussichtlich am 18.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,729 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 32,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BE Semiconductor Industries NV 0,550 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 59,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 175,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,23 EUR im Vergleich zu 1,67 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 743,2 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 433,6 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at