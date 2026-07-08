Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BE Semiconductor Industries NV gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BE Semiconductor Industries NV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 243,2 Millionen EUR im Vergleich zu 148,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 949,7 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 591,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at