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WKN DE: A2JLD1 / ISIN: NL0012866412

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BE Semiconductor Industries NV wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,642 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll BE Semiconductor Industries NV 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 186,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BE Semiconductor Industries NV 144,2 Millionen EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,50 EUR je Aktie, gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 865,9 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 591,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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