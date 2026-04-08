Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BE Semiconductor Industries lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,756 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 44,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 219,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 151,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden USD, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at