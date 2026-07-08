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WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BE Semiconductor Industries präsentiert voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen, dass BE Semiconductor Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 67,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 167,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BE Semiconductor Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 281,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 667,4 Millionen USD im Vorjahr.

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