Beazer Homes USA Aktie
WKN DE: A1J51W / ISIN: US07556Q8814
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beazer Homes USA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Beazer Homes USA wird voraussichtlich am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,363 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 510,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 545,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,715 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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