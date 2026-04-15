Beazer Homes USA Aktie
WKN DE: A1J51W / ISIN: US07556Q8814
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beazer Homes USA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Beazer Homes USA präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,723 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 448,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 20,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Beazer Homes USA einen Umsatz von 565,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,318 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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