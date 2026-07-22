Erste Schätzungen: Becton, Dickinson zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Becton, Dickinson lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Becton, Dickinson ein EPS von 2,00 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,89 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,61 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at