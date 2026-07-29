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WKN DE: A411WE / ISIN: US2778025005

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beeline verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beeline wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,640 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Beeline mit einem Umsatz von insgesamt 5,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 241,28 Prozent gesteigert.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, gegenüber -2,230 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,0 Millionen USD im Vergleich zu 7,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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