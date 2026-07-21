BeiGene Aktie

BeiGene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9MX / ISIN: CNE100005XT6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: BeiGene gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BeiGene gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll BeiGene 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,94 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BeiGene 9,51 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 44,21 Milliarden CNY, gegenüber 38,41 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BeiGene Ltd Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu BeiGene Ltd Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BeiGene Ltd Registered Shs -A- 259,30 3,51% BeiGene Ltd Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street dominieren die Bullen. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen