Erste Schätzungen: BeiGene gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BeiGene gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,33 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll BeiGene 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,94 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BeiGene 9,51 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 44,21 Milliarden CNY, gegenüber 38,41 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at