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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: BeiGene gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BeiGene äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BeiGene 0,840 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BeiGene für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,84 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,54 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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