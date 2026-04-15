Erste Schätzungen: BeiGene legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BeiGene lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BeiGene die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BeiGene 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,45 Milliarden USD gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,09 USD je Aktie, gegenüber 2,54 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 6,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at