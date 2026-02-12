Erste Schätzungen: BeiGene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BeiGene gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,46 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 30,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 34 Analysten auf durchschnittlich 5,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at