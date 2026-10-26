BeiGene Aktie
WKN DE: A1437N / ISIN: US07725L1026
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BeiGene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BeiGene wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BeiGene noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BeiGene in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,54 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 35 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,78 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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