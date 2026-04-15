Erste Schätzungen: BeiGene präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BeiGene wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,879 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll BeiGene 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,91 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BeiGene 8,13 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,23 CNY im Vergleich zu 1,40 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 44,00 Milliarden CNY, gegenüber 38,41 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at