BeiGene Aktie
WKN DE: A3D9MX / ISIN: CNE100005XT6
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BeiGene verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BeiGene stellt voraussichtlich am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,58 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,96 Prozent auf 11,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,11 CNY, gegenüber 1,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten durchschnittlich auf 45,67 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,41 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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