Erste Schätzungen: BeiGene zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BeiGene wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,818 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,790 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 26,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,23 Milliarden CNY gegenüber 8,11 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,80 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,390 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,25 Milliarden CNY, gegenüber 27,42 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

