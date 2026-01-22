Erste Schätzungen: Beijer Alma Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beijer Alma Registered B lädt voraussichtlich am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 2,99 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,02 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,24 Prozent auf 1,94 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Beijer Alma Registered B noch 1,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,31 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 11,85 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 7,83 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at