Beijer Electronics AB Aktie
WKN: 570302 / ISIN: SE0000671711
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijer Electronics AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beijer Electronics AB gibt voraussichtlich am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,87 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,990 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 656,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 560,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 SEK, gegenüber 4,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,52 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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