Beijer Electronics AB Aktie

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WKN: 570302 / ISIN: SE0000671711

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Beijer Electronics AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Beijer Electronics AB stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,30 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 SEK je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 608,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 545,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,00 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 4,73 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,23 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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