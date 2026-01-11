Erste Schätzungen: Beijer Electronics AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beijer Electronics AB öffnet voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,50 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Beijer Electronics AB noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 625,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 578,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 SEK, gegenüber 5,45 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,26 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at